De Europese gasprijs zet woensdag, na een aanvankelijke stabilisering, de opwaartse trend voort . Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs werd de fossiele brandstof rond 12.30 uur verhandeld voor 283,50 euro per megawattuur. Dat is 5,37 procent hoger dan de slotkoers daags voordien.

Aanvankelijk noteerde de gasprijs woensdagochtend iets lager, nadat de prijs dinsdag al licht was gedaald.

Maandag steeg de gasprijs zo'n 12 procent. Die stijging werd veroorzaakt door de aankondiging van Gazprom dat de Nord Stream-pijplijn tussen Rusland en Duitsland eind deze maand drie dagen dichtgaat. Volgens het Russische staatsgasbedrijf is dat nodig vanwege onderhoud.

Handelaren vrezen echter dat Moskou de nieuwe sluiting van Nord Stream aangrijpt om de gastoevoer naar Duitsland nog verder terug te draaien als vergelding voor de westerse sancties vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De afgelopen maanden verlaagde Gazprom de gasstroom door deze belangrijke pijpleiding onder de Oostzee al tot een vijfde van de maximale capaciteit.

De Duitse economieminister Robert Habeck waarschuwde al dat Duitsland rekening moet houden met nog minder gas uit Rusland. Volgens de minister kan de grootste economie van Europa de winter echter goed doorkomen zonder drastische maatregelen te nemen, maar zal er wel gas moeten worden bespaard. De Duitse gasopslagen voor de winter zijn inmiddels voor meer dan 80 procent gevuld.

