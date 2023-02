De gasprijs in Europa daalt woensdag, nu er warmere temperaturen voorspeld worden.

Op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt TTF zakt de gasprijs voor levering in maart meer dan 3 procent richting 53 euro per megawattuur. Sinds begin dit jaar is de gasprijs al meer dan een kwart gedaald. De huidige koudeprik loopt op zijn laatste benen en voor de rest van de maand worden warmere temperaturen dan normaal voorspeld. De Europese gasvoorraden zijn bovendien goed gevuld, er is een continue aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).