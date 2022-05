De gasprijs in Europa is maandag naar het laagste peil in drie maanden gezakt, nu de voorraden zijn gestegen naar bijna normale niveaus.

Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor Europa - daalde de gasprijs meer dan 3 procent naar 85 euro per megawattuur.

De gasvoorraden in Europa - onder meer dankzij leveringen van LNG of vloeibaar gemaakt aardgas - zijn de voorbije weken gestegen naar niveaus die bijna even hoog liggen als de voorbije jaren. Dat sust wat de bezorgdheid over een verstoorde gastoevoer vanuit Rusland.

Niettemin blijven de gasprijzen in Europa extreem hoog, ook al liggen ze beduidend onder de prijspiek die ontstond na de Russische inval in Oekraïne.

