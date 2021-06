2019 was een recordjaar voor de drugsmarkt in Europa, blijkt uit het rapport dat het Europese drugsagentschap EMCDDA publiceerde over 2019.

De studie leest als een hallucinante aaneenrijging van cijfers. 213 ton cocaïne werd dat jaar in beslag genomen, een record. De meest gebruikte en verhandelde drug was cannabis, waarvan 613 ton in beslag genomen werd. Dat is goed voor drie kwart van de inbeslagnames.

Bijna 80 miljoen Europeanen zeggen ooit of regelmatig cannabis gebruikt te hebben. Voor cocaïne is dat 14 miljoen, voor MDMA (ecstasy) 10 miljoen en voor amfetamines 9 miljoen.

Synthetische drugs, zoals MDMA en (meth)amfetamines, maken al tien jaar zwaar opgang in Europa. België, Nederland en Polen zijn de belangrijkste productiehubs. In 2019 werden meer dan 370 Europese drugslabs opgedoekt en stierven er 5141 mensen aan een overdosis. Het aantal drugsdelicten is sinds 2009 met een kwart gestegen. In 2019 werden er 1,5 miljoen gemeld. In meer dan vier vijfde van de gevallen ging het om persoonlijk bezit of gebruik.

In tegenstelling tot andere sectoren hebben de drugsproductie en de cannabisteelt geen deuk gekregen door de coronacrisis. De toeleveringsketens hebben zich wel moeten aanpassen door de reisbeperkingen.

En net zoals in andere sectoren heeft corona voor een versnelde digitalisering van de Europese drugssector gezorgd. Drugsmokkelaars en drugsproducenten deden al langer een beroep op geëncrypteerde berichten, sociale media en onlinemarktplaatsen, maar ze moesten dat in 2020 nog meer doen, om de coronabeperkingen te omzeilen.

