In de cryptolandenrangschikking is België bij de middenmoot, maar Europa is wel de grootste markt voor cryptomunten.

Cryptomunten zoals bitcoin of ethereum en hun onderliggende blockchaintechnologie zijn een van de meest besproken ontwikkelingen in de financiële sector. Er zijn grote verschillen tussen landen in hoeverre die nieuwe munten en technologie ingeburgerd zijn bij de bredere bevolking. Zoals elke innovatie volgen ook cryptomunten een bepaalde curve rond de mate van aanvaarding, de zogenaamde innovation adoption curve. In het begin heb je de vernieuwers, gevolgd door de early adopters en de vroege meerderheid die de adoptiecurve naar haar piek brengen. Die neemt vervolgens af, een fase waarin de late meerderheid en de achterblijvers zich de nieuwe technologie toch nog eigen maken.

Oekraïne aan de top

Wat cryptomunten betreft zit België zeker niet bij de early adopters, misschien wel bij de vroege meerderheid. Volgens het cryptobetalingsbedrijf Triple A heeft 2,4 procent van de Belgische bevolking cryptomunten. Daarmee komt ons land op plaats 43 inzake percentage van de bevolking met cryptomunten op zak. De top vijf bestaat uit Oekraïne (12,7 procent), Rusland (11,9 procent), Venezuela (10,4 procent), Singapore (9,4 procent) en Kenia (8,5 procent). De VS volgt net daarna met 8,33 procent.

In absolute aantallen telt India het meeste crypto-eigenaars met meer dan 100 miljoen. De VS staat op plaats twee met 27,5 miljoen Amerikanen die crypto in portefeuille hebben. Voor België staat de teller op net geen 273.000 eigenaren.

Europa boven

Volgens Chainalysis, een databedrijf gespecialiseerd in crypto en blockchain, zit de sector overal in de lift. Tegenover vorig jaar is de crypto-inburgering met 880 procent gestegen wereldwijd. De redenen daarvoor verschillen van regio tot regio. In de opkomende landen bezitten mensen vooral cryptomunten om zich te beschermen tegen de devaluatie van nationale munten. In het Westen heeft crypto vooral een boost gekregen doordat steeds meer grote institutionele investeerders erin beleggen.

Europa is de grootste crypto-economie van de wereld volgens Chainalysis. De regio ontving zo'n 1.000 miljard dollar aan cryptomunten in het afgelopen jaar, goed voor 25 procent van de wereldwijde activiteit. De VS is de tweede grootste regio, met 750 miljard euro aan ontvangen waarde, goed voor 18 procent.

Europa is daarmee de grootste liquiditeitsverschaffer in de globale cryptomarkten. Die groei van Europa wordt gedreven door institutionele investeerders die grote transacties van meer dan 10 miljoen per keer uitvoeren. In juli 2020 waren die institutionele beleggers goed voor 1,4 miljard dollar aan volume, een jaar later was dat gegroeid tot 46,3 miljard dollar.

Het Verenigd Koninkrijk is veruit de grootste cryptoadept in Europa met 170 miljard dollar aan handelsvolume. Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje vervolledigen de top 5. België staat op plaats 8 met zo'n 25 miljard dollar aan ontvangen cryptowaarde.

Cryptomunten zoals bitcoin of ethereum en hun onderliggende blockchaintechnologie zijn een van de meest besproken ontwikkelingen in de financiële sector. Er zijn grote verschillen tussen landen in hoeverre die nieuwe munten en technologie ingeburgerd zijn bij de bredere bevolking. Zoals elke innovatie volgen ook cryptomunten een bepaalde curve rond de mate van aanvaarding, de zogenaamde innovation adoption curve. In het begin heb je de vernieuwers, gevolgd door de early adopters en de vroege meerderheid die de adoptiecurve naar haar piek brengen. Die neemt vervolgens af, een fase waarin de late meerderheid en de achterblijvers zich de nieuwe technologie toch nog eigen maken.Wat cryptomunten betreft zit België zeker niet bij de early adopters, misschien wel bij de vroege meerderheid. Volgens het cryptobetalingsbedrijf Triple A heeft 2,4 procent van de Belgische bevolking cryptomunten. Daarmee komt ons land op plaats 43 inzake percentage van de bevolking met cryptomunten op zak. De top vijf bestaat uit Oekraïne (12,7 procent), Rusland (11,9 procent), Venezuela (10,4 procent), Singapore (9,4 procent) en Kenia (8,5 procent). De VS volgt net daarna met 8,33 procent.In absolute aantallen telt India het meeste crypto-eigenaars met meer dan 100 miljoen. De VS staat op plaats twee met 27,5 miljoen Amerikanen die crypto in portefeuille hebben. Voor België staat de teller op net geen 273.000 eigenaren.Volgens Chainalysis, een databedrijf gespecialiseerd in crypto en blockchain, zit de sector overal in de lift. Tegenover vorig jaar is de crypto-inburgering met 880 procent gestegen wereldwijd. De redenen daarvoor verschillen van regio tot regio. In de opkomende landen bezitten mensen vooral cryptomunten om zich te beschermen tegen de devaluatie van nationale munten. In het Westen heeft crypto vooral een boost gekregen doordat steeds meer grote institutionele investeerders erin beleggen.Europa is de grootste crypto-economie van de wereld volgens Chainalysis. De regio ontving zo'n 1.000 miljard dollar aan cryptomunten in het afgelopen jaar, goed voor 25 procent van de wereldwijde activiteit. De VS is de tweede grootste regio, met 750 miljard euro aan ontvangen waarde, goed voor 18 procent.Europa is daarmee de grootste liquiditeitsverschaffer in de globale cryptomarkten. Die groei van Europa wordt gedreven door institutionele investeerders die grote transacties van meer dan 10 miljoen per keer uitvoeren. In juli 2020 waren die institutionele beleggers goed voor 1,4 miljard dollar aan volume, een jaar later was dat gegroeid tot 46,3 miljard dollar.Het Verenigd Koninkrijk is veruit de grootste cryptoadept in Europa met 170 miljard dollar aan handelsvolume. Frankrijk, Duitsland, Nederland en Spanje vervolledigen de top 5. België staat op plaats 8 met zo'n 25 miljard dollar aan ontvangen cryptowaarde.