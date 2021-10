De inflatie in de eurozone loopt verder op. Volgens een 'flashraming' van het Europese statistiekbureau Eurostat steeg de inflatie in september naar 3,4 procent. Het gaat om het hoogste peil in dertien jaar.

De stijging van de inflatie is forser dan verwacht: analisten rekenden op 3,3 procent op jaarbasis. Het is al van september 2008 geleden dat de inflatie nog hoger lag. In augustus kwam de graadmeter voor de stijging van de levensduurte uit op 3 procent.

Weinig verrassend zorgt de hausse van de energieprijzen voor het grootste prijsverhogende effect. Eurostat schat de stijging van de energieprijzen in september op 17,4 procent, tegenover 15,4 procent in de tweede zomermaand.

Niet-energetische industriële goederen zijn op een jaar tijd 2,1 procent duurder geworden volgens de eerste raming. In augustus was er sprake van 2,6 procent stijging op jaarbasis. Voeding, alcohol en tabak stegen met 2,1 procent en diensten met 1,7 procent.

De zogenaamde kerninflatie - inflatie zonder de volatiel energieprijzen en prijzen van levensmiddelen en genotsmiddelen - komt intussen uit op 1,9 procent, tegenover 1,6 procent in augustus. De kerninflatie geldt in de economengilde vaak als een betere graadmeter, want minder onderhevig aan schommelingen.

Voor België staat een inflatieraming van 3,8 procent in de Eurostat-tabellen voor september en 4,7 procent voor augustus. Het gaat om de inflatie volgens de Europese definitie. Begin deze week communiceerde het Belgische statistiekbureau Statbel dat de inflatie in september, becijferd volgens de consumentenprijsindex, wel gestegen is, en dat naar 2,86 procent, onder impuls van de hoge energieprijzen. De inflatie staat daarmee op het hoogste niveau sinds februari 2017. Het verschil in inflatie tussen de Belgische en Europese methode is voornamelijk een gevolg van een andere berekeningsmethode voor huisbrandolie.

