Zowel de olie- als de gasprijzen stijgen onverminderd als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.

Zowel Amerikaanse WTI-olie als Brentolie stond donderdag ruim 5 procent in de plus. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, kwam boven de 119 dollar uit voor een vat van 159 liter. Amerikaanse olie kost ruim 116 dollar.

Rusland is goed voor zowat 11 procent van de mondiale olieproductie. Van die olie wordt ongeveer twee derde per schip geëxporteerd, maar dat is momenteel moeilijk. Veel eigenaren van olietankers nemen het zekere voor het onzekere uit angst voor extra sancties en houden hun schepen bij Rusland vandaan. Ook zijn er signalen dat handelaren geen Russische olie willen kopen uit angst voor imagoschade.

Oil tops $114 per barrel—the highest since 2008—as buyers continue to shun Russian crude following its invasion of Ukrainehttps://t.co/SP5pUNrq4F pic.twitter.com/kkJIh9QWEw — Bloomberg Middle East (@middleeast) March 3, 2022

OPEC

Deze week maakte het oliekartel OPEC+ bekend de olieproductie niet meer te verhogen dan de groep al van plan was. Bij de volgende bijeenkomst van de OPEC+ eind deze maand wordt het waarschijnlijk moeilijker om de oorlog in Oekraïne te negeren. Dan moet duidelijk zijn of de Russische olieproductie en -verkoop echt afgenomen zijn en of andere landen stappen moeten zetten om dat te corrigeren.

Gasprijs op nieuw record

Op de Nederlandse termijnmarkt - toonaangevend voor Europa - steeg de gasprijs donderdagochtend ruim 20 procent tot 198 euro per megawattuur. Een uur later daalde de prijs tot net onder de 160 euro per megawattuur.

Handelaars zijn ongerust over de impact van sancties op de aanvoer van Russisch gas, ook al stroomt er nog steeds Russisch gas richting Europa. Sinds de inval is de uitvoer van Russisch gas zelfs toegenomen.

