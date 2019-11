Econoom Johan Van Gompel: 'Veel Belgen zijn niet zo prijsgevoelig'

Stijn Fockedey Redacteur bij Trends

Winkelen is duurder in België dan in de buurlanden. Volgens Johan Van Gompel, senior economist bij KBC, zijn de verschillen wellicht kleiner dan ze lijken omdat veel Belgische consumenten besparen met kortingsbonnen.

U analyseerde de prijsverschillen met het buitenland. Die zijn groot, maar Colruyt en andere retailers zeggen dat de kloof grotendeels is weggewerkt.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×