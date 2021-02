De economie in de negentien landen van de eurozone is in 2020 als gevolg van de coronacrisis met 6,8 procent gekrompen. Dat blijkt dinsdag uit een flashraming van Eurostat. Ook bij een voorlopige flashraming begin deze maand had het Europese statistiekbureau dat cijfer naar voren geschoven.

De krimp van het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal is wel licht bijgesteld. Terwijl Eurostat eerder nog een daling in vergelijking met het voorgaande kwartaal van 0,7 procent had becijferd, spreekt het bureau nu van een afname met 0,6 procent. De krimp volgde op een sterke heropleving (+12,4 procent) in het derde en een historische daling (-11,7 procent) in het tweede kwartaal.

In de hele Europese Unie daalde het bbp in 2020 met 6,4 procent. In het laatste kwartaal kromp de economie er met 0,4 procent.

