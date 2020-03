Duitsland wil dat alle beursgenoteerde bedrijven die vanwege de coronacrisis voor overheidssteun aankloppen, hun dividenden aan aandeelhouders zouden opschorten. Dat geldt dan voor de periode dat een bedrijf gebruikmaakt van de steun, dus bijvoorbeeld de looptijd van een noodlening, meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Het opschorten van dividenden zal bij zo veel mogelijk bedrijven een voorwaarde voor noodsteun zijn, aldus de bronnen. Toch zijn er ook mogelijkheden om in individuele gevallen daarvan af te wijken. De Duitse staatsbank KfW heeft nog niet gereageerd. Wel maakte reisgigant TUI vorige week bekend dat het uitstellen van dividend een voorwaarde is voor zijn lening bij de KfW.

Duitsland wil dat bedrijven die bij de overheid aankloppen, ook in de bonussen en salarissen van het hogere management snijden. De pijn moet worden verdeeld, zei de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier afgelopen weekend.

Het Duitse noodpakket kreeg op vrijdag groen licht van het parlement. Het gaat om bijna 750 miljard euro aan maatregelen en een extra 500 miljard euro aan noodleningen van de KfW. Frankrijk heeft al bedrijven waarin de overheid een belang heeft gevraagd geen dividend uit te keren. Daarnaast zullen bedrijven die uitstel van belastingverplichtingen kregen een boete moeten betalen als ze ervoor kiezen om een dividend uit te keren. De Europese Centrale Bank (ECB) vroeg banken in de eurozone voor het weekend om voorlopig geen dividend uit te keren aan aandeelhouders zolang de coronapandemie blijft duren.

