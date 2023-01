De inflatie in Duitsland is in december verder gezakt, tot 8,6 procent op jaarbasis. Dat is 1,4 procentpunt lager dan het inflatiecijfer in november. Aanleiding is de minder sterke stijging van de energieprijzen de voorbije maand.

Over heel 2022 lag de inflatie in de grootste economie van de eurozone op gemiddeld 7,9 procent. Dat is het hoogste peil in tientallen jaren, en vooral te wijten aan de sterke stijging van de energie- en voedingsprijzen. In 2021 lag de jaarinflatie op gemiddeld 3,1 procent. De daling in december was in tal van Europese landen voelbaar. Ook in België zakte de inflatie, maar ze ligt hier wel nog altijd boven de 10 procent op jaarbasis. Economen gaan ervan uit dat de inflatie in 2023 wat zal temperen. Maar een snelle daling van de prijzen wordt dan weer niet verwacht.