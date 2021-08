Duitse banken storten 2,5 miljard euro in Europees crisisfonds

De Duitse banken zullen in de loop van dit jaar in totaal 2,49 miljard euro moeten storten in het Single Resolution Fund (SRF) van de Europese Unie. Dat heeft de Duitse financiële toezichthouder BaFin vrijdag gezegd.

De Duitse bijdrage aan het SRF, dat Europa heeft gecreëerd om banken in de problemen te ondersteunen en waaraan alle grootbanken moeten bijdragen, bedroeg vorig jaar 2,23 miljard euro. Het is de bedoeling dat het SRF eind 2023 55 miljard euro bereikt, zodat de Europese belastingbetaler nooit meer hoeft te betalen voor een redding van failliete banken, zoals tijdens de financiële crisis meer dan tien jaar geleden. Het SRF heeft momenteel ongeveer 52 miljard euro in kas.