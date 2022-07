Het vertrouwen van de belgische consument is in juli licht gedaald, na drie opeenvolgende stijgingen. Het vertrouwensverlies is vooral te wijten aan verslechterde vooruitzichten voor de algemene economische situatie. Dat deelt de Nationale Bank woensdag mee.

De NBB-indicator van het consumentenvertrouwen, die peilt naar de stemming over de toekomstige economische situatie, daalt in juli tot -13. Het is geleden van februari dat de indicator nog positief noteerde.

Na een forse daling tot -16 in maart waren de consumenten wel maand na maand positiever gestemd. In juni stond de indicator nog op -11.

De verwachtingen over de werkloosheid voor de volgende twaalf maanden is ongewijzigd gebleven (12). Ondanks de minder rooskleurige verwachtingen op macro-economisch gebied blijven de beoordelingen van de gezinnen over hun persoonlijke situatie relatief stabiel (van -8 tot -7). Zij verwachten de komende twaalf maanden een lichte vooruitgang van hun financiële situatie. Toch geven ze aan dat ze waarschijnlijk minder zullen sparen (van +7 tot + 8).

