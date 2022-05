De Chinese centrale bank verlaagt een belangrijk rentetarief voor langlopende kredieten. De renteknip moet de afkoelingen van de conjunctuur milderen. Analisten hadden een kleinere renteknip verwacht.

Het gaat om de zogenaamde 'vijfjarige Loan Prime Rate'. Die geldt als een referentie voor de immobiliënmarkt. De People's Bank of China verlaagt het tarief van 4,6 naar 4,45 procent. Het analistenheir voorspelde weliswaar een renteverlaging, maar ging uit van een kleinere snoeibeurt van 5 tot 10 basispunten. Het gaat om de grootste verlaging sinds 2019. De renteverlaging is opvallend nu de meeste centrale banken hun rentetarieven optrekken of dit plannen te doen om de zeer hoge inflatie te bestrijden.

De Aziatische beleggers weten de renteknip te smaken. Na de bekendmaking gingen de beursgrafieken opwaarts. In Tokio eindigde de Nikkei-index 1,3 procent hoger. Later op de dag sloot de Hang Seng-index in Hongkong 3 procent hoger. Ook elders waren er fikse beurswinsten. De beurs van Seoel sloot 1,8 procent, Shanghai ging 1,6 procent hoger.

De renteverlaging moet de vraag naar leningen aanwakkeren. Die vraag kreeg een knauw na wekenlange coronalockdowns en een crisis in de Chinese immobiliënsector. China's forse coronamaatregelen remmen de Chinese economie sterker dan verwacht af.

