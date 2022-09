Brits consumentenvertrouwen op laagste peil sinds 1974

Het consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk is in september verder gezakt door zorgen bij mensen over de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud en een economische recessie. Volgens onderzoeksbureau GfK staat de index op het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1974.