De gemiddelde werknemersbonus op Wall Street is vorig jaar met 20 procent gestegen tot een recordniveau. Dat meldt overheidstoezichthouder Thomas DiNapoli. De hoge bonussen hebben te maken met de lage rentes en de vele beursintroducties, zegt hij.

De winsten op de Amerikaanse beursvloer lagen in 2021 opnieuw boven de verwachtingen. Dat hebben de werknemers in de sector gevoeld in hun portemonnee. Een gemiddelde bonus kwam uit op 257.500 dollar.

Jobs in Wall Street zijn goedbetaald. Het gemiddelde salaris was in 2020 gestegen met 7,7, procent tot 438.370 dollar per jaar. Dat is vijf keer meer dan het gemiddelde loon bij een privéwerkgever in de stad. In 1981 was dat nog maar het dubbele.

De activiteiten op Wall Street zijn goed voor 180.000 jobs, of ongeveer 5 procent van de privésector in de staat New York.

