Bijna 2.500 geldezels gearresteerd bij internationale operatie tegen witwaspraktijken (Europol)

Bij een operatie tegen witwaspraktijken in 25 landen zijn wereldwijd 2.469 geldezels gearresteerd. Er werden 4.089 frauduleuze transacties geïdentificeerd waarbij 17,5 miljoen euro is onderschept. Dat maakte de Europese politiedienst Europol maandag bekend in een persbericht.

© Getty Images