Benzine tanken wordt duurder vanaf donderdag.

De FOD Economie heeft woensdag de nieuwe maximumprijzen gepubliceerd en die stijgen voor benzine 95 (E10) tot 1,8890 euro per liter (+2,9 eurocent).

Voor benzine 98 (E5) moet men vanaf donderdag maximaal 2,1360 euro per liter betalen (+2,1 eurocent).

Benzine was de jongste weken wat goedkoper geworden. Midden vorige maand lag de maximumprijs voor een liter benzine 95 nog op 2,155 euro.

