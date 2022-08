Geef tieners de kans om hun eigen geld te leren beheren. Dat is de doelstelling van de Belgische start-up RISE. "Financiële educatie staat bij ons voorop", zegt CEO en medeoprichter Morgan Wirtz.

Het nieuwe schooljaar komt snel dichterbij. Nogal wat kinderen en jongeren krijgen dezer dagen van hun ouders voor het eerst zakgeld of een bankkaart om betalingen te verrichten. Voor de start-up RISE (voorheen Upy) is dit een uitgelezen moment voor de lang verwachte commerciële lancering. Een campagne met onder meer influencers moet de 'neobank voor jongeren' op de kaart zetten.

"Wij zijn geen gewone bank", maakt medeoprichter en CEO Morgan Wirtz meteen duidelijk. "Wij focussen op de financiële educatie van kinderen van 10 tot 18 jaar. Met RISE kunnen ze al doende leren met geld om te gaan. Wat doe ik met mijn zakgeld? Hoeveel wil ik maandelijks sparen? Op die manier kunnen ze van jongs af financiële vaardigheden verwerven die ze een leven lang nodig hebben. Alles gebeurt onder toezicht van de ouders en in een beveiligde omgeving." RISE biedt de jongeren een betaalkaart en een geldapp aan. Via de app kunnen ze bepalen hoeveel ze uitgeven en sparen. De ouders houden een oogje in het zeil via de RISE-overzichtsapp voor ouders. Die biedt hun een financieel overzicht van de rekening van hun kind, alsook de mogelijkheid om automatisch zakgeld toe te kennen. Ouders kunnen ook een maandelijkse uitgavenlimiet instellen en meldingen ontvangen bij iedere transactie. Belangrijk is dat rekeningen niet in het rood kunnen gaan. Meer geld uitgeven dan er op de rekening staat, is niet mogelijk. "Wij hebben de app de voorbije maanden uitgetest bij ruim honderd gezinnen, en die zijn zeer enthousiast", vertelt Morgan Wirtz. "Ouders appreciëren dat ze hun kinderen kunnen opleiden en bijstaan in het beheren van geld. Er wordt samen over geld gesproken en er worden spaardoelen gekozen. De app toont hoe kinderen door kleine bedragen te sparen hun doel kunnen bereiken. Ouders kunnen hen extra belonen als ze die doelen halen." De klanten waarop RISE mikt, zijn dan ook in eerste instantie de ouders. Zij moeten rekening houden met een kostprijs van 2,99 euro per maand en per kind. Om een rekening te openen en een account te activeren moeten de ouders samen met de kinderen inschrijven. Met de debetkaart die RISE levert, kun je online en in winkels betalen. "Leren omgaan met geld op jonge leeftijd is heel belangrijk", zegt Wirtz. "Vlaamse kinderen zijn gemiddeld negen jaar wanneer ze hun eerste smartphone krijgen. Jongeren voelen zich ook steeds vroeger aangetrokken tot de beurs. Nochtans laat de financiële kennis nog vaak te wensen over. Daar willen wij een mouw aan passen. Jong geleerd is oud gedaan, zeker met de steun en het toezicht van je ouders. Een studie van de universiteit van Cambridge toont dat financiële problemen op latere leeftijd kunnen voorkomen worden als je kinderen al vroeg hun eigen financiële beslissingen laat nemen." RISE is een Belgische start-up die in 2020 werd opgericht door Morgan Wirtz, Sébastien Commeyne, Philippe Hennin, William Diercxsens en Donald Mertens. De missie was de nieuwe generaties geldskills voor het leven bij te brengen. Aanvankelijk werd gemikt op een snelle lancering onder de naam Upy, maar dat plan werd opgeborgen. "We beseften dat we eerst moesten investeren in de bouw van onze app en de geloofwaardigheid van ons project", zegt Wirtz. "We hebben veel overlegd met pedagogen en ouders. Met de feedback die we van hen kregen, hebben we ons product gemaakt. De ambitie van RISE is de eerste bankrekening te zijn die ouders voor hun kinderen openen." Daarnaast moest ook het bancaire in orde gebracht worden. RISE heeft wel een erkenning om betalingsdiensten aan te bieden, maar geen banklicentie. "Voor de debetkaart werken we samen met Mastercard, terwijl we voor de bankrekeningen een beroep doen op de Franse fintech Treezor, een dochterbedrijf van de Franse groep Société Générale", legt Wirtz uit. RISE opereert dus onder de banklicentie van Société Générale, wat betekent dat het geld van de klanten op een Franse bankrekening terechtkomt en gedekt wordt door de Europese depositogarantie. De oprichters van RISE lieten zich omringen door een sterke raad van advies. Daarin zitten bekende namen zoals Peter Vandekerckhove (voormalig hoofd van de retailbank van BNP Paribas Fortis), Philippe Delva (voormalige CEO van Fortis Commercial Banking en Medirect Bank), Bruno van Lierde (ex-senior partner bij The Boston Consulting Group) en Gunter Uytterhoeven (chief marketing officer van AXA België). Van Lierde en Delva droegen bij tot de kapitaalverhoging van 1,6 miljoen euro die RISE in 2021 uitvoerde om zijn commerciële lancering voor te bereiden. Andere investeerders waren technologiespecialisten Sylvain Naets en Nicolas Debray. Ook de Waalse regionale investeringsmaatschappij Sambrinvest deed haar duit in het zakje. "We hebben investeerders aangetrokken met ervaring in de financiële sector enerzijds en met kennis van de technologiewereld anderzijds. Op dat snijvlak willen we ons verder ontwikkelen", aldus Wirtz. Na de commerciële lancering in België deze maand wil RISE volgend jaar al over de landsgrenzen heen kijken. Wirtz: "We hopen in België jongeren te overtuigen en naambekendheid te genereren. Maar het succes van RISE hangt niet louter van de Belgische markt af. We zullen pas een rendabele businesscase hebben als we onze activiteiten in andere Europese landen ontplooien. Vanaf volgend jaar willen we de stap zetten naar onze buurlanden. We hebben momenteel twintig medewerkers en plannen in 2023 een nieuwe golf aanwervingen. Wellicht zullen we dan ook opnieuw kapitaal moeten ophalen."