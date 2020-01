Belgische inflatie stijgt voor tweede maand op rij

Consumptiegoederen in ons land zijn de voorbije maand 1,41 procent duurder geworden dan in dezelfde periode vorig jaar. De inflatie is daarmee opnieuw gestegen, voor de tweede maand op rij.

6 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Na maanden van erg lage inflatie (onder de 1 procent) ligt de mate waarin de prijzen stijgen opnieuw op het niveau van midden vorig jaar. In december bedroeg de inflatie in België 0,76 procent. De belangrijkste prijsstijgingen de voorbije maand waren te vinden bij huur, motorbrandstoffen, huishoudelijke diensten, groenten, hotelkamers, zuivelproducten en verzekeringen, meldt Statbel donderdag. Benzine is nu 10 procent duurder dan vorig jaar en diesel 7,7 procent. Ook pakketreizen zijn, na het faillissement van Thomas Cook in de herfst, 10 procent duurder tegenover een jaar geleden. Elektriciteit, aardgas en vakantiedorpen werden deze maand dan weer goedkoper. Op jaarbasis is elektriciteit nu 6,3 pct goedkoper en aardgas zelfs 14,7 procent. De inflatie op basis van de gezondheidsindex - waarin een aantal producten zoals alcohol en tabak zijn geschrapt en die dient als basis voor de spilindex- lag in januari op 1,12 procent. De spilindex werd hiermee niet overschreden, de vorige overschrijding dateert van de zomer van 2018. Na maanden van erg lage inflatie (onder de 1 procent) ligt de mate waarin de prijzen stijgen opnieuw op het niveau van midden vorig jaar. In december bedroeg de inflatie in België 0,76 procent.De belangrijkste prijsstijgingen de voorbije maand waren te vinden bij huur, motorbrandstoffen, huishoudelijke diensten, groenten, hotelkamers, zuivelproducten en verzekeringen, meldt Statbel donderdag. Benzine is nu 10 procent duurder dan vorig jaar en diesel 7,7 procent. Ook pakketreizen zijn, na het faillissement van Thomas Cook in de herfst, 10 procent duurder tegenover een jaar geleden. Elektriciteit, aardgas en vakantiedorpen werden deze maand dan weer goedkoper. Op jaarbasis is elektriciteit nu 6,3 pct goedkoper en aardgas zelfs 14,7 procent. De inflatie op basis van de gezondheidsindex - waarin een aantal producten zoals alcohol en tabak zijn geschrapt en die dient als basis voor de spilindex- lag in januari op 1,12 procent. De spilindex werd hiermee niet overschreden, de vorige overschrijding dateert van de zomer van 2018.