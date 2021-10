De inflatie is in oktober gestegen tot 4,16 procent. Dat meldt de FOD Economie. Het gaat om het hoogste peil sinds oktober 2008, toen de inflatie 4,72 procent bedroeg.

De grote toename in inflatie deze maand is toe te schrijven aan de sterk gestegen energieprijzen, aldus de FOD. Energie kent momenteel een inflatie van 30,86 procent en levert een bijdrage van 2,62 procentpunt aan de totale inflatie. In september bedroeg de inflatie van energie nog 19,37 procent vorige maand, in augustus was dat 17,15 procent in augustus.

Elektriciteit werd op een jaar tijd 25,8 procent duurder. De prijs van aardgas steeg zelfs met 77,5 procent, motorbrandstoffen kosten 25,8 procent meer dan in oktober 2020. De prijs van huisbrandolie steeg, afgevlakt over 12 maanden, met 7,4 procent.

In vergelijking met september stegen de prijzen voor elektriciteit met 10,5 procent, die van aardgas met 25,7 procent. Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 5,7 procent duurder, de prijs van huisbrandolie steeg met 7,1 procent. Hotelkamers stegen deze maand gemiddeld 14,6 procent in prijs. Vlees werd deze maand gemiddeld 1,6 procent duurder, de prijs van restaurants en cafés steeg gemiddeld 0,7 procent. Zuivelproducten werden gemiddeld 2,2 procent duurder, alcoholische dranken gemiddeld 6,1 procent goedkoper.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,95 procent in oktober, tegenover 1,61 procent in september en 1,65 procent in augustus. In september bedroeg de inflatie nog 2,86 procent, het hoogste niveau sinds februari 2017. In augustus bedroeg ze 2,73 procent.

De grote toename in inflatie deze maand is toe te schrijven aan de sterk gestegen energieprijzen, aldus de FOD. Energie kent momenteel een inflatie van 30,86 procent en levert een bijdrage van 2,62 procentpunt aan de totale inflatie. In september bedroeg de inflatie van energie nog 19,37 procent vorige maand, in augustus was dat 17,15 procent in augustus. Elektriciteit werd op een jaar tijd 25,8 procent duurder. De prijs van aardgas steeg zelfs met 77,5 procent, motorbrandstoffen kosten 25,8 procent meer dan in oktober 2020. De prijs van huisbrandolie steeg, afgevlakt over 12 maanden, met 7,4 procent. In vergelijking met september stegen de prijzen voor elektriciteit met 10,5 procent, die van aardgas met 25,7 procent. Motorbrandstoffen werden deze maand gemiddeld 5,7 procent duurder, de prijs van huisbrandolie steeg met 7,1 procent. Hotelkamers stegen deze maand gemiddeld 14,6 procent in prijs. Vlees werd deze maand gemiddeld 1,6 procent duurder, de prijs van restaurants en cafés steeg gemiddeld 0,7 procent. Zuivelproducten werden gemiddeld 2,2 procent duurder, alcoholische dranken gemiddeld 6,1 procent goedkoper. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 1,95 procent in oktober, tegenover 1,61 procent in september en 1,65 procent in augustus. In september bedroeg de inflatie nog 2,86 procent, het hoogste niveau sinds februari 2017. In augustus bedroeg ze 2,73 procent.