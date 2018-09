Belgische inflatie stijgt tot 2,35 procent

De inflatie in België evolueert al een half jaar in stijgende lijn. In september bedraagt de inflatie 2,35 procent, tegenover 2,24 procent in augustus en 2,17 procent in juli.

Vooral de prijs voor brandstof ging fors hoger, maar ook fruit en groenten werden aanzienlijk duurder.

De inflatie voor energie bedraagt in september 9,87 procent. Elektriciteit werd 3,4 procent duurder dan een jaar geleden. Aardgas kost 12,7 procent meer op jaarbasis. De prijs van huisbrandolie steeg met 14,6 procent in één jaar tijd. Diesel kost vandaag 20 procent meer dan een jaar geleden, LPG 28 procent .

Ook vers fruit (+13,8 procent), verse groenten (+5,6 procent) en postverzendingen (+13,5 procent) werden deze maand duurder.

Prijsdalingen zijn er onder meer voor vliegtuigtickets ( -16 procent),hotelkamers (- 7,6 procent), en vakantiedorpen (- 3,8 procent).

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de schommelende prijzen van energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, daalt deze maand wel. De kerninflatie klokte af op 1,34 procent in september, tegenover 1,50 procent in augustus en 1,36 procent in juli.