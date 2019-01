Belgische inflatie daalt tot net onder 2 procent

De inflatie in België daalt van 2,34 procent in december 2018 naar 1,99 procent in januari 2019. In november vorig jaar bedroeg de inflatie nog 2,78 procent.

Er waren deze maand vooral prijsdalingen voor motorbrandstoffen (-3,6%) , elektriciteit (-1,9%), aardgas (-3,4%), vakantiedorpen (-9,4%), hotelkamers (-6,1%) en buitenlandse reizen en citytrips (-2%). Die prijsdalingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsstijgingen voor ziekteverzekering (+6,1%), brandverzekering (+2,8%), kleding (+0,6%) , huur (+0,4%), vis en zeevruchten (+2,7%) , groenten (+1,7%), suikerwaren (+2,1%) en alcoholische dranken (+1,7%).

De consumptieprijsindex daalde deze maand met 0,05 punt tot 108,17 punten. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in januari 1,43 procent tegenover 1,62 procent in december.

In december was de Belgische inflatie voor het eerst sinds maart gedaald. Met 1,99 procent komt de inflatie in januari uit op het laagste peil sinds mei, toen er +1,82 procent in de tabellen stond.