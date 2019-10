De inflatie in ons land is met 0,48 procent weer wat verder verwijderd van het streefcijfer van de ECB.

De inflatie in België is in oktober gedaald tot 0,48 procent. Het is de zevende daling op rij, de inflatie staat nu op het laagste peil sinds juli 2015. Dat blijkt woensdag uit een persbericht van het Belgische statistiekbureau Statbel. Daarmee ligt de inflatie in België ver verwijderd van het cijfer van - net onder de - 2 procent dat de Europese Centrale Bank beoogt.

In september bedroeg de inflatie nog 0,8 procent. Ook dat was al het laagste peil in vier jaar. In maart, net voor de inflatie begon te dalen, stond zij op 2,33 procent.

Het voorbije jaar gingen vooral de energieprijzen omlaag. Elektriciteit was in oktober 5,6 procent goedkoper dan een jaar geleden, aardgas zelfs 17,2 procent. Ook benzine (-5 procent), diesel (-6,7 procent) en lpg (-22,8 procent) zijn nu goedkoper dan een jaar geleden. Maar ook bijvoorbeeld vers fruit (-6,4 procent), eieren en mobieletelefoondiensten (telkens -4,7 procent) werden goedkoper. De grootste prijsstijgingen waren er voor postverzending (+12,5 procent), kranten (+11,8 procent) en een reeks tabakswaren zoals roltabak (+9,8 procent).

De spilindex werd in oktober niet overschreden. De uitkeringen en ambtenarenweddes gaan de komende maanden bijgevolg niet omhoog