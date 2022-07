De inflatie in België is in juli licht gedaald tot 9,62 procent. Dat heeft statistiekbureau Statbel donderdag gemeld. De maand voordien bedroeg de inflatie nog 9,65 procent, het hoogste peil in zowat veertig jaar. Wel werd de spilindex opnieuw overschreden.

Net als de voorbije maanden is de hoge inflatie opnieuw grotendeels toe te schrijven aan de hoge energieprijzen. Energie is circa de helft duurder als een jaar eerder. Daarnaast is ook de prijs van voeding, inclusief alcoholische dranken, de laatste maanden sterk gestegen, in juli zelfs tot 9,24 procent tegenover 8,44 procent een maand eerder. Vooral vliegtuigtickets, hotelkamers, brandverzekering, vlees, elektriciteit, zuivelproducten, huisbrandolie, aankoop van voertuigen en de verkeersbelasting zijn de afgelopen maand duurder geworden. Motorbrandstoffen, citytrips, alcoholische dranken en private huur werden daarentegen goedkoper. De spilindex werd opnieuw overschreden, wat betekent dat de uitkeringen en pensioenen in augustus en de ambtenarenweddes in september opnieuw met 2 procent zullen stijgen. Het gaat om de vijfde overschrijding in elf maanden tijd. De vorige overschrijding van de spilindex dateert van april.