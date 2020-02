Het consumentenvertrouwen in België is in februari voor de tweede maand op rij gestegen, blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank.

De indicator die het consumentenvertrouwen peilt, klokt in februari af op -4, tegen -6 in januari en -8 in december vorig jaar. Het is de tweede maand op rij dat het vertrouwen van de consument toeneemt.

De consument toont zich deze maand optimistischer over de vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Er is wel minder vertrouwen over de economische situatie van België. De gezinnen schatten vooral hun persoonlijke vooruitzichten veel hoopvoller in. Zo verwachten ze dat hun financiële situatie, na een stabilisatie tijdens de vorige maanden, de komende twaalf maanden opnieuw zal verbeteren en ook dat ze meer zullen sparen.

De vooruitzichten voor de eigen financiële situatie en het spaarvermogen zijn in februari gestegen naar het hoogste peil in jaren.

indicator van het consumentenvertrouwen (februari 2020) © NBB

