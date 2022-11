Belgen kijken weer iets minder somber naar de economische toestand dan de voorbije maanden. Dat blijkt dinsdag uit de indicator van het consumentenvertrouwen van de Nationale Bank.

Het consumentenvertrouwen in België was in september en oktober gezakt tot -27, het laagste peil sinds 1985. In augustus klokte de NBB-barometer die het consumentenvertrouwen peilt nog af op -11 en op -13 in juli. In november veert de indicator in vergelijking met oktober licht op tot -22.

Gezinnen zijn volgens de Nationale Bank deze maand iets minder pessimistisch over de economische situatie in België (van -42 tot -32), hun eigen financiële situatie (van -17 tot -10) én hun spaarvermogen (van -11 tot -7).

In vergelijking met de voorgaande maanden zijn ze wel bezorgder over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (van 36 tot 38 - wat de vraag over de werkloosheidsvooruitzichten betreft, wijst een stijging op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling).

