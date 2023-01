Het consumentenvertrouwen is in januari voor de derde maand op rij gestegen. Dat blijkt vrijdag uit de barometer van het consumentenvertrouwen van de Nationale Bank. De toename van het vertrouwen is nagenoeg volledig toe te schrijven aan gunstigere macro-economische vooruitzichten.

De vooruitzichten van de consumenten over de algemene economische ontwikkelingen zijn opnieuw verbeterd, een positieve trend die al sinds oktober vorig jaar merkbaar is.

De NBB-barometer die het consumentenvertrouwen peilt, noteerde in september en oktober nog op een dieptepunt van -27 punten. In januari staat de indicator op -12 punten, tegenover -15 in december en -22 punten in november vorig jaar. In februari vorig jaar, dus voor de oorlog in Oekraïne, lag de score het hoogst (+1 punt).

De Belgische consumenten verwachten nu dat de werkloosheid verder afneemt, maar dan wel in mindere mate dan vorige maand (van 29 tot 27 - een stijging wijst hier op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling).

De vooruitzichten van de gezinnen over hun financiële situatie blijven ongewijzigd (-6) , terwijl hun spaarintenties amper verhoogd zijn (van 2 tot 3).

© NBB

De vooruitzichten van de consumenten over de algemene economische ontwikkelingen zijn opnieuw verbeterd, een positieve trend die al sinds oktober vorig jaar merkbaar is. De NBB-barometer die het consumentenvertrouwen peilt, noteerde in september en oktober nog op een dieptepunt van -27 punten. In januari staat de indicator op -12 punten, tegenover -15 in december en -22 punten in november vorig jaar. In februari vorig jaar, dus voor de oorlog in Oekraïne, lag de score het hoogst (+1 punt). De Belgische consumenten verwachten nu dat de werkloosheid verder afneemt, maar dan wel in mindere mate dan vorige maand (van 29 tot 27 - een stijging wijst hier op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling). De vooruitzichten van de gezinnen over hun financiële situatie blijven ongewijzigd (-6) , terwijl hun spaarintenties amper verhoogd zijn (van 2 tot 3).