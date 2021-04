Het consumentenvertrouwen, dat in maart was gestegen tot het peil van voor de coronacrisis, heeft in april een lichte tik gekregen. De consumenten zijn iets pessimistischer gestemd over de evolutie van de economie en van de werkloosheid de komende maanden, blijkt uit de maandelijkse bevraging van de Nationale Bank.

De NBB-barometer die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, komt voor april uit op -6, meldt de Nationale Bank donderdag.

In maart was het consumentenvertrouwen gestegen van -9 tot -4, hetzelfde peil als in februari vorig jaar. Maar ondanks de licht terugval blijft 'de vertrouwensindicator blijft dicht bij zijn niveau van voor de crisis', stelt de Nationale Bank in een persbericht.

De consumenten zijn pessimistischer over de algemene economische situatie en de werkloosheid in België. De spaarintenties nemen opnieuw toe. https://t.co/ci7e1Vc5rg pic.twitter.com/vudV1Y72G6 — Nationale Bank (@NBB_BNB_NL) April 22, 2021

De NBB wijst er ook op dat de enquête werd afgenomen in de eerste helft van april (tot 17 april), en dus voor het grootste deel voor de versoepelingen van coronamaatregelen die op 14 april werden aangekondigd.

In vergelijking met maart zijn de consumenten iets somberder gestemd over de algemene economische situatie (van 2 tot -2) en de werkloosheid (van 37 tot 43 - een stijging wijst op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling) de komende twaalf maanden. Over hun peroonlijke financiële situatie (2) zijn de gezinnen niet van mening veranderd. Ze verwachten ook meer te kunnen sparen (van 18 tot 20).

