Het consumentenvertrouwen in België is in oktober niet verbeterd. De indicator van de Nationale Bank blijft staan op het laagste niveau sinds 1985.

De NBB-barometer die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, klokt in oktober net als in september af op -27, tegenover -11 in augustus en -13 in juli.

De bezorgdheid van de gezinnen blijft zeer groot, stelt de Nationale Bank vast, ook al waren ze iets minder pessimistisch over de algemene economische vooruitzichten in België (van -49 tot -42) voor de volgende twaalf maanden.

Op persoonlijk vlak zijn de verwachtingen van de consumenten over hun financiële situatie maar een beetje verbeterd (van -18 tot -17). De gezinnen hebben ook hun spaarintenties aanzienlijk verder naar beneden bijgesteld (van -5 tot -11), en bevestigen daarmee de scherpe daling van de vorige maand.

© NBB

