Het Belgisch consumentenvertrouwen is in mei spectaculair gestegen. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête door de Nationale Bank. Het is van januari 2018 geleden dat de gezinnen nog zoveel vertrouwen hadden.

De indicator die het consumentenvertrouwen peilt, steeg in mei met 10 punten tot 6 punten tegenover -4 punten een maand eerder. Dat is een van de sterkste stijgingen ooit, merkt de NBB op. Er is duidelijk herwonnen optimisme merkbaar, nu de coronacijfers dalen en de uitrol van de vaccinaties op kruissnelheid komt.

De peiling werd bovendien uitgevoerd tussen 3 en 17 mei. Het vertrouwen was dus al hersteld vóór de aankondiging - op 11 mei - van de versoepelingsmaatregelen voor de zomer.

Er is herwonnen optimisme over de arbeidsmarkt (van 43 tot 21 - een stijging wijst in dit geval op een minder gunstige ontwikkeling en een daling op een gunstiger ontwikkeling) en de economische situatie (van -2 tot 9) in ons land de komende twaalf maanden.

Gezinnen overwegen intussen nog meer te zullen sparen (van 20 tot 25). Hun inschatting over hunpersoonlijke financiële situatie blijft min of meer stabiel (van 2 tot 1).

© NBB

