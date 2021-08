Zes op de tien ondernemingen geven aan dat ze werknemers zien vertrekken omdat ze niet aan hun looneisen kunnen voldoen. Zowat 43 procent van de bedrijven meent dat loon de voornaamste reden is waarom hun personeel niet van werkgever verandert.

Dat meldt hr-dienstenbedrijf Acerta zondag op basis van een bevraging bij ruim 500 ondernemingen. Flexibele verloning zal volgens Acerta dan ook een van de belangrijkste speerpunten worden om na de coronacrisis in een krappe arbeidsmarkt tegemoet te komen aan de loonverwachtingen van werknemers.

De coronacrisis heeft er wel voor gezorgd dat heel wat werknemers water bij de wijn gedaan hebben. Meer dan acht op de tien ondernemingen geven aan dat hun personeel tijdens de pandemie extra inspanningen geleverd heeft tegen hetzelfde loon, bijvoorbeeld door bij te springen waar nodig, door meer taken op te nemen of door taken te doen die onder hun opleidingsniveau liggen.

'In de krappe arbeidsmarkt zal het voor bedrijven ook na de coronacrisis meer dan ooit van belang zijn om werknemers zelf mee te laten beslissen over hoe ze willen verloond worden', zegt Annelies Baelus, director talent center van Acerta Consult. 'Voorlopig biedt nog minder dan de helft van de bedrijven loonkeuzes aan het personeel aan. Ik verwacht dat die individuele loonkeuzes straks een hoge vlucht zullen nemen.'

De bedrijfswagen blijft tot dusver het meest aangeboden extralegale voordeel: 62 procent van de bedrijven die loonkeuzes toestaan, biedt zo'n salariswagen aan. Maar ook de bedrijfsfiets begint zijn plaats op te eisen: die staat met 33 procent ondertussen in de top 5 van verloningsopties. Hij wordt nog voorafgegaan door de laptop (50 procent), de smartphone (42 procent) en de medische verzekering (41 procent).

Dat meldt hr-dienstenbedrijf Acerta zondag op basis van een bevraging bij ruim 500 ondernemingen. Flexibele verloning zal volgens Acerta dan ook een van de belangrijkste speerpunten worden om na de coronacrisis in een krappe arbeidsmarkt tegemoet te komen aan de loonverwachtingen van werknemers.De coronacrisis heeft er wel voor gezorgd dat heel wat werknemers water bij de wijn gedaan hebben. Meer dan acht op de tien ondernemingen geven aan dat hun personeel tijdens de pandemie extra inspanningen geleverd heeft tegen hetzelfde loon, bijvoorbeeld door bij te springen waar nodig, door meer taken op te nemen of door taken te doen die onder hun opleidingsniveau liggen. 'In de krappe arbeidsmarkt zal het voor bedrijven ook na de coronacrisis meer dan ooit van belang zijn om werknemers zelf mee te laten beslissen over hoe ze willen verloond worden', zegt Annelies Baelus, director talent center van Acerta Consult. 'Voorlopig biedt nog minder dan de helft van de bedrijven loonkeuzes aan het personeel aan. Ik verwacht dat die individuele loonkeuzes straks een hoge vlucht zullen nemen.' De bedrijfswagen blijft tot dusver het meest aangeboden extralegale voordeel: 62 procent van de bedrijven die loonkeuzes toestaan, biedt zo'n salariswagen aan. Maar ook de bedrijfsfiets begint zijn plaats op te eisen: die staat met 33 procent ondertussen in de top 5 van verloningsopties. Hij wordt nog voorafgegaan door de laptop (50 procent), de smartphone (42 procent) en de medische verzekering (41 procent).