Bank vergeeft stelende werknemer, maar overheid niet

Klaarblijkelijk werden afhalingen rond middernacht niet geregistreerd en dus niet van de betrokken bankrekening afgetrokken. Normaal krijgt de bank dan een foutmelding, maar de werkgever had de software zodanig aangepast dat die melding onderdrukt werd. Pas twee jaar na de eerste afhaling, zo'n 1300 afhalingen later, werd het probleem ontdekt. Nadat de man al het geld had terugbetaald, vergaf de bank hem. Het bedrijf trok de aanklacht in, maar de Chinese overheid dacht daar anders over en wil hem laten veroordelen tot tien jaar cel.