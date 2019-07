Een nauwe relatie tussen het stadsbestuur en vastgoedbonzen is van alle tijden. De Antwerpse projectontwikkelaar Gilbert van Schoonbeke maakte volop gebruik van zijn connecties om in de Gouden Eeuw het huidige Eilandje, het Brouwershuis en tal van straten en pleinen aan te leggen. De stad eert de ondernemer 500 jaar na zijn geboorte met een Van Schoonbeke-jaar.

Op het binnenplein van het museum het Maagdenhuis in Antwerpen staat een grote zandbak. De randen zijn versierd met torens en kantelen. In het midden liggen schopjes en plastic vormen. Daarmee kunnen kinderen hun ideale stad bouwen in het zand. Bijna even eenvoudig gaf Gilbert van Schoonbeke (1519-1556) gestalte aan het Antwerpen van de Gouden Eeuw. Hij trok straten recht, bouwde woningen en openbare gebouwen, breidde het stadsareaal en de haven uit. Van Schoonbeke voltooide ook de Spaanse omwalling die tot ver in de negentiende eeuw de ontwikkeling van de stad bepaalde.

...