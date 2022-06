De banengroei in de Verenigde Staten is in mei hoger uitgevallen dan economen hadden voorspeld. Volgens de Amerikaanse overheid nam de werkgelegenheid de afgelopen maand met 390.000 arbeidsplaatsen toe, terwijl er maar op 320.000 nieuwe jobs was gerekend. De banengroei is een belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse economie.

Het werkloosheidscijfer blijft ongewijzigd en ligt op 3,6 procent. Verwacht werd wel dat het cijfer zou dalen tot 3,5 procent. Door de crisis gingen miljoenen banen in de VS verloren, maar inmiddels worstelen veel werkgevers met personeelstekorten.

Het banencijfer van april werd daarnaast naar boven bijgesteld, van 428.000 naar 436.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de grootste economie ter wereld. Het banenrapport speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. De Fed is bezig de rente te verhogen wegens de hoge inflatie in de VS. Eerder dit jaar schroefde ze de rente al op en een sterke arbeidsmarkt geeft extra ruimte om de rente snel nog meer op te voeren.

Het werkloosheidscijfer blijft ongewijzigd en ligt op 3,6 procent. Verwacht werd wel dat het cijfer zou dalen tot 3,5 procent. Door de crisis gingen miljoenen banen in de VS verloren, maar inmiddels worstelen veel werkgevers met personeelstekorten.Het banencijfer van april werd daarnaast naar boven bijgesteld, van 428.000 naar 436.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de grootste economie ter wereld. Het banenrapport speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. De Fed is bezig de rente te verhogen wegens de hoge inflatie in de VS. Eerder dit jaar schroefde ze de rente al op en een sterke arbeidsmarkt geeft extra ruimte om de rente snel nog meer op te voeren.