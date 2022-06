De Amerikaanse rente op tien jaar heeft maandag zijn hoogste niveau in meer dan 11 jaar bereikt. De inflatie en het uitzicht op een strikter monetair beleid doen de rente stijgen.

Het referentierendement op Amerikaanse staatsobligaties steeg kort na opening van de beurs op Wall Street naar 3,29 procent, het hoogste sinds mei 2011. Ook de Belgische tienjaarsrente stijgt verder, nadat ze vorige week al voor het eerst sinds 2014 boven 2 procent was uitgekomen. Maandagnamiddag klom de Belgische rente naar 2,29 procent.

Een hogere rente is slecht nieuws voor de overheid, maar ook voor particulieren die een huis willen kopen. De rente op woonkredieten is, bij een lening met vaste rentevoet, immers gelinkt aan de overheidsobligaties.

