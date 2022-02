De inflatie in de Verenigde Staten is verder toegenomen tot 7,5 procent in januari, meldt het Amerikaanse ministerie van Werk donderdag. Dat was meer dan verwacht, zeker nu de Amerikaanse centrale bank heeft laten verstaan dat ze volgende maand de rente gaat optrekken.

In december lag de inflatie op 7 procent, het hoogste niveau in veertig jaar. Vorige maand versnelde de stijging van de levensduurte nog meer. Economen hadden voor januari gemiddeld op een cijfer van 7,3 procent gerekend.

Op maandbasis werden consumptiegoederen 0,6 procent duurder. De prijsstijgingen waren voelbaar bij voedingsproducten, energie en huisvesting. Hier gingen economen uit van een stijging met 0,4 procent.

De kerninflatie, dus zonder de volatiele voedings- en energieprijzen, lag dan weer op 6 procent.

De hoge inflatie is geen goed nieuws voor president Joe Biden, want de Amerikanen voelen dat hun koopkracht wordt aangetast. De recente loonstijgingen in heel wat sectoren -om personeel aan te trekken na de "Great Resignation"- worden hiermee ook teniet gedaan.

De Federal Reserve komt op 15 en 16 maart samen, waar verwacht wordt dat ze de belangrijkste rentevoet zal verhogen. De druk om in te grijpen, wordt nu nog groter.

