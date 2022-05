De inflatie in de Verenigde Staten is in april beginnen te vertragen, voor het eerst in acht maanden. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het ministerie van Arbeid. De inflatie daalt wel minder dan de analisten hadden verwacht.

De consumptieprijzen in de VS lagen in april gemiddeld 8,3 procent hoger dan een jaar eerder, waar dat in maart nog 8,5 procent was. Dat was het hoogste niveau sinds december 1981.

Analisten hadden evenwel een sterkere afkoeling verwacht. Zij gingen vooraf uit van een inflatie op jaarbasis van 8,1 procent in april.

Om de hoge inflatie tegen te gaan, is de Federal Reserve (het stelsel van centrale banken in de VS) in maart begonnen met de rente op te trekken, toen met een kwart procentpunt.

In april voerde de Fed het tempo op met een renteverhoging van een half procentpunt. Dat was de grootste renteverhoging sinds 2000. Fed-voorzitter Jerome Powell zei toen dat bij de komende rentevergadering opnieuw rentestappen van een half procentpunt op tafel.

