Korte communicatielijnen, het bedrijf opbouwen samen met de werknemers, en een vertrouwenscultuur. Familiebedrijven hebben onmiskenbare troeven in hun relaties met de vakbonden. Dat is belangrijk, nu er weer sociale verkiezingen aankomen.

In mei 2020 staan in de bedrijven met vijftig en meer werknemers sociale verkiezingen op de agenda. Dit najaar nemen ze al maatregelen in de aanloop van die stembusgang. Maar bij Novatech in Olen, de specialist in lijmen, reinigers en smeermiddelen, is van verkiezingskoorts nog geen spoor te merken. "Voor ons is het vandaag vooral een zaak van goede organisatie", zegt gedelegeerd bestuurder Bert Vissers. "Dat verandert nog als de verkiezingen echt voor de deur staan. Kandidaten praten dan met de andere werknemers en vragen om hun stem. Maar grote campagnes zal je bij ons niet zien."

