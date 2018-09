'Je moet altijd waakzaam blijven'

Corruptie, geweld, een munt die devalueert. Het beeld dat familiebedrijven van groeilanden krijgen, is niet altijd even rooskleurig. "Het is het perceptieprobleem", zegt Dimitri Herbosch. Hij leidt de Latijns-Amerikaanse activiteiten van Buysse & Partners, de groep van Frank Buysse (zoon van graaf Paul Buysse) die investeringskansen zoekt in familiale bedrijven. "Te vaak denken bedrijfsleiders nog dat Brazilianen niet werken tussen 12 en 16 uur, terwijl ze net heel hard werken", zegt Herbosch. "Het beeld blijft troebel. Bij Peru denkt men aan een panfluit, terwijl daar prachtige familiebedrijven met veel potentieel lonken."

...