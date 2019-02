Hoe moeten familiebedrijven zich voorbereiden op de brexit?

Bijna drie jaar geleden zei een nipte meerderheid van de Britten in een referendum de Europese Unie vaarwel. Het werd een moeilijke scheiding. De onderhandelingen over een brexit-akkoord verliepen stroef en de Britse eerste minister, Theresa May, kon een met de Europese Commissie onderhandeld akkoord niet door het Britse parlement krijgen. Ze overleefde in januari wel een vertrouwensstemming en keerde daarna voor onderhandelingen terug naar Brussel. Maar nieuwe onderhandelingen ziet de Europese Unie niet zitten. Vandaag lijkt een brexit zonder akkoord op 29 maart de meest waarschijnlijke optie.

