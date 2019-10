Een geblokkeerd klantenbestand, gestolen bankcodes of uw website die plots verdwijnt? Ook familiebedrijven kunnen het slachtoffer worden van cyberfraude. Hoe kunnen zij zich wapenen en hoe te reageren als het toch gebeurt? "Vertrek van de veronderstelling dat je op een bepaalde dag geconfronteerd zal worden met een cyberincident".

Het best bekende en meest beruchte voorbeeld van cybercriminaliteit in België dateert van 2013. Belgacom werd toen het slachtoffer van een sterke software die computersystemen verstoort, een zogenaamde malware. De Britse geheime dienst GCHQ had die geïnstalleerd en viseerde daarmee vooral de Belgacom-dochter BICS.

...