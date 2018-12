Hegge: 'Wij willen waarde creëren op lange termijn'

In 1893 richtte Andries Hegge, de overgrootvader van de huidige gedelegeerd bestuurders, een smederij op in het centrum van Hamont-Achel. Als typische dorpssmid besloeg hij paarden en herstelde hij landbouwwerktuigen. Omstreeks 1928 richtten drie zonen van Andries Hegge een ijzerhandel op. Adriaan Hegge ging verder als smid en bouwde zijn smederij voor landbouwwerktuigen uit tot een werkplaats voor de productie van onder meer spouwhaken en hooiharken. Vanaf 1962 namen twee van zijn vijf zonen, André en Gerard, de smederij over. In een nieuwe productiehal van 1200 vierkante meter ruimden de landbouwmachines geleidelijk plaats voor draai- en freeswerk en buigen van profielen. In 1970 startten de twee broers ook met de productie van stalen en aluminium schrijnwerk.

...