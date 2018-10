Ginstberg: 'We hebben ons altijd moeten herbronnen'

In het Oost-Vlaamse Oosterzele is het domein van Ginstberg al decennia in handen van de familie Van De Velde. De Ginstberg is een van de eerste heuvels van de Vlaamse Ardennen en aan de voet ervan ontspringen acht bronnen. "We bottelen het water en verdelen het in diverse verpakkingen voor de zorgsector, de klassieke drankenhandel en de horeca. Het water is ook de basis voor de limonades die we produceren", vertelt Evi Van De Velde, telg van de vierde generatie.

...