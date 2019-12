Twee jaar geleden verkochten ze een meerderheid van hun aandelen aan de veel grotere ATS Groep, maar Hedwig Goedgezelschap en zijn zoon Daan blijven ondernemers in hart en nieren. "Hadden we die stap niet gezet, stonden we vandaag niet waar we nu staan. Dit is de ideale formule voor een familiebedrijf dat sneller wil groeien."

Met zijn 27 lentes is hij nog jong, maar toch is Daan Goedgezelschap al enkele jaren co-gedelegeerd bestuurder van het familiebedrijf Gezel II, samen met zijn vader Hedwig (53). Toen Daan eind 2017 voltijds aan boord kwam in het bedrijf, nam hij meteen ook het aandelenpakket van zijn oom en tante over. "Zij controleerden twee derde van de aandelen, mijn vader bezat het resterende derde. Als snaak van 25 meteen zo'n aandelenpakket overnemen is niet vanzelfsprekend. Daarom ook klopten we aan bij een externe partner", vertelt Daan.

"We gingen in zee met de ATS Groep, een multidisciplinair technologiebedrijf. We waren al jarenlang een goede klant van hen, en zij waren meteen geïnteresseerd. Zij kochten een deel van de aandelen van mijn oom en van mijn vader. De resterende 49 procent zit nu bij mijn vader en bij mezelf. We legden ook contractueel vast dat mijn vader en ik gedelegeerd bestuurder zouden worden van Gezel II."

Gezel werd Gezel II

De geschiedenis van het familiebedrijf uit Buggenhout valt in twee delen uit elkaar. Hedwigs grootvader richtte Gezel in 1946 op. "Hij maakte stookolietanks, verkocht kachels en stookolie, en had zelfs een garage", blikt Hedwig terug. "Vanaf 1966 legde mijn vader zich volledig toe op centrale verwarming, ketels, branders en radiatoren. Gezel werd toen Gezel II, maar strikt genomen bestaat dit bedrijf dus al ruim zeventig jaar. Ik kwam in 1987 aan boord. Medio jaren negentig liet mijn vader verstaan dat hij ermee wilde willen kappen. Ik heb toen het bedrijf overgenomen, samen met mijn zus en schoonbroer".

Onder hun impuls groeide het bedrijf de voorbije jaren als kool: toen Hedwig mee in de zaak stapte, telde Gezel tien medewerkers. Nu werken in de vestiging in Buggenhout 45 mensen. Enkele jaren geleden volgde bovendien een overname van een sectorgenoot in Sint-Niklaas, waardoor er nog eens zeventien mensen bijkwamen. "Alles samen goed voor een omzet van ruim 13 miljoen euro. Naast centrale verwarming doen we ook sanitaire installaties, koeling en ventilatie."

Spontaan erin gerold

"Druk om in de zaak te stappen, heb ik nooit gevoeld", vertelt Daan. "Thuis werd me op het hart gedrukt dat ik vooral moest doen wat ik graag deed. Toch ben ik er min of meer spontaan ingerold. Ik had al een opleiding industrieel ingenieur achter de rug, en volgde nog een extra specialisatie in bedrijfseconomie. Net toen liet mijn oom verstaan dat hij het wat rustiger aan wilde doen. Dat was eind 2017. Mijn oom had geen familiale opvolgers, ik was wel geïnteresseerd en had met een diploma industrieel ingenieur op zak de juiste opleiding. Zo ben ik iets sneller dan verwacht in het bedrijf gestapt. Mijn zus toonde geen interesse, en de familie keek vooral naar mij."

Bij Hedwig lagen de kaarten anders: hij had zowel een zus als twee broers. "Toen ik enkele jaren in het bedrijf meedraaide, stelde onze boekhouder een financiële regeling voor. Vanuit het idee dat het niet onlogisch was dat ik, als het familiebedrijf fors groeide, zelf ook de vruchten zou plukken van de vele uren die ik daarin investeerde. Op zijn voorstel werd een waardebepaling op papier gezet. Dat document is later heel handig gebleken toen ik samen met mijn schoonbroer het bedrijf overnam van mijn vader. Toen Daan op zijn beurt een deel van de aandelen verwierf, hebben we de zaak professioneler aangepakt. We namen een advocaat in de arm. Die goot alles in een juridisch sluitend contract. Voor alle duidelijkheid: het overgangsproces is vlekkeloos verlopen."

Ondanks de lange familiegeschiedenis was de verkoop van een meerderheid van de aandelen aan ATS Groep geen lastige knoop om door te hakken. "Als goede klant waren we daar al vele jaren kind aan huis", blikt Hedwig terug. "Ik heb welgeteld één telefoontje gedaan. Diezelfde avond nog zaten we samen aan tafel. De rest van de familie of de medewerkers zijn heel vlot meegegaan in die beslissing. We hebben de communicatie ook bijzonder goed voorbereid, en we hebben het nooit voorgesteld alsof dit nu het einde van het familiebedrijf zou betekenen. Daan heeft samen met mij de leiding van het bedrijf in handen genomen. In éénzelfde beweging zijn we als bedrijf in die grotere ATS Groep gestapt."

Vrij in een grotere groep

De instap sloot naadloos aan bij de groeistrategie van ATS Groep. Het multidisciplinair etechnologiebedrijf met zijn 800 werknemers neemt al jaren meerderheidsbelangen in snelgroeiende bedrijven. Die mogen vervolgens in alle vrijheid en zelfstandigheid verder groeien. "Het is geen toeval dat ze maar een participatie van 51 procent in Gezel II hebben genomen", vervolgt Daan. "Ook wij hebben er met 49 procent van de aandelen nog alle belang bij om stevig te blijven groeien. Oké, we maken nu deel uit van een grotere groep. Toch blijft het ondernemersgevoel sterk. Voor mij stond het als een paal boven water dat ik nooit met een financiële groep in zee zou gaan. Ik wou geenszins onze jarenlang gekoesterde bedrijfsaanpak zomaar overboord gooien. ATS gunt ons bijzonder veel vrijheid. Ook onze werknemers mochten absoluut niet het gevoel krijgen dat ze plots nummertjes waren, radertjes in een veel grotere machine".

Daan Goedgezelschap benadrukt nog positieve aspecten. "Via ATS Groep kregen we meer financiële en commerciële slagkracht. De groep heeft vaak al een voet tussen de deur bij klanten waar wij vroeger nooit zouden zijn binnen geraakt. Vooraf hadden we dat niet zo ingeschat, maar achteraf bekeken is dit min of meer de ideale formule voor een familiebedrijf dat sneller wil groeien. We zouden het exact op dezelfde manier doen, als de situatie zich vandaag zou voordoen. En wees maar zeker dat je niet gemakkelijk een overnemer zal vinden die daarin wil meegaan. Ik zie zelf hoe vaak overgenomen bedrijven achteraf vanuit een ivoren toren worden geleid. Het loopt dan regelmatig heel snel fout."

Hedwig geeft ruiterlijk toe dat het de rode draad was tijdens de overnameonderhandelingen. "Die familiale aanpak bewaren en de wens om ook in die grotere groep zo zelfstandig mogelijk te blijven werken. Uiteraard kan je zoiets nooit 100 procent waterdicht garanderen. Maar het helpt als je de belangen zo hard aan elkaar vastklikt dat een overnemer in zijn eigen vel zou snijden, indien hij ons in een pure top-downstructuur zou dwingen. Je kan ook niet alles op papier zetten: wij zijn gedelegeerd bestuurder en nemen hier de belangrijkste beslissingen. Uiteraard moeten we daarvoor verantwoording afleggen."

Zonder losse eindjes

De familie heeft nog veel zeggenschap. "Oké, we zijn minderheidsaandeelhouder. Maar we hebben contractueel vastgelegd dat belangrijke afspraken en beslissingen nooit kunnen zonder onze goedkeuring", benadrukt Hedwig Goedgezelschap. De verkoop van het bedrijfsgebouw bijvoorbeeld. "Hoezeer je ook op dezelfde golflengte zit, het is altijd een goed idee om zo weinig mogelijk losse eindjes te laten. We hebben ons dan ook heel goed laten begeleiden. Niet enkel door een jurist maar ook door een ervaren bedrijfsrevisor die onze sector en ons bedrijf door en door kende."

En toch: Hedwig denkt al aan later. Binnen enkele jaren zal hij het stilaan wat rustiger aan doen. Daan ziet daar geen graten in. "Ik kreeg van bij de start, ondanks mijn jeugdige leeftijd, heel veel steun en vrijheid van vader. Dat geeft een fantastisch gevoel. Net daardoor heb ik heel snel mijn plaats gevonden en voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen. Intern is er op korte tijd flink wat veranderd. Vorig jaar hebben we nog een sectorgenoot uit Sint-Niklaas overgenomen, Chauffage Acar. Ook een familiebedrijf, waar geen opvolging was. Uiteraard benaderen we dat overgenomen bedrijf en de werknemers nu met evenveel tact en omzichtigheid als ATS Groep ons benadert (lacht). Niemand wordt er beter van als een overnemer als een olifant in de porseleinkast te werk gaat".