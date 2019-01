Electroteam Leloup & Co: 'Ik wil niet dat mijn zoon leergeld moet betalen'

Geert Leloup werd ondernemer nadat het noodlot had toegeslagen, zoon Maarten wist al op zijn elfde dat hij in de voetsporen van zijn vader wou treden. Een gesprek met Geert (53) en Maarten (25) Leloup van Electroteam Leloup & Co. "Ik heb gigantisch veel leergeld betaald. Dat wil ik Maarten besparen."