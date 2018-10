CHP: 'Ons kind krijgt een nieuwe toekomst'

Het echte gevoel van opluchting blijft voorlopig nog even uit. 'Het lijkt wel alsof het laatste kind het huis verlaten heeft, nu we ons bedrijf in juni verkocht hebben,' klinkt het. Al groeide de voorbije maanden stilaan wel een ander besef bij Pieter Turck en zijn echtgenote Anita Stormezand: 'Dankzij de verkoop gaat CHP in een hogere afdeling spelen.'