Continuïteit loopt als een rode draad door het overnameverhaal van het familiebedrijf Bomedys. Het kwam eind 2016 in externe handen. "Dit bedrijf draait al ruim twintig jaar goed. Waarom dan plots het roer volledig omgooien?" Overnemer Kristof Vandenweghe en verkoper Xavier Van Den Bossche doen hun verhaal.

Nadat hij jarenlang voor een groot farmaceutisch bedrijf had gewerkt, ging de vader van Xavier Van Den Bossche in 1994 voor eigen rekening aan de slag. Hij zocht en vond een groeiniche: babyproducten. Van fopspenen over zuigflessen en flessenverwarmers tot minidrinkbekers. "Ik kwam zowat tien jaar later bij Bomedys aan boord", blikt Van Den Bossche terug. "Dat was geen voor de hand liggende beslissing, want ik heb kunstwetenschappen gestudeerd (grijnst). Maar ik vond het stilaan tijd dat ik zelf mijn boterham zou verdienen. Dus ben ik ingegaan op de vraag van mijn vader. Ik heb nog flink wat jaren met hem samengewerkt. Vijf jaar geleden werd hij helaas ernstig ziek. Nadat hij overleden was, zette ik het bedrijf te koop. Ik liep al langer rond met het plan iets anders te gaan doen. Ik ging opnieuw schilderkunst studeren."

...