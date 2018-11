Agnes Lannoo: 'Democratie werkt veel trager'

Agnes Lannoo-Van Wanseele (61) werd in 2012 burgemeester met de lokale partij Welzijn. De kiezers schonken haar op 14 oktober opnieuw hun vertrouwen. De partij won twee zetels en verwierf daarmee de volstrekte meerderheid (10 van de 19 zetels). Welzijn kreeg 48 procent van de stemmen (37% in 2012) in het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem, de gemeente met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van het land.

...