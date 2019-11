Exportbarometer: waar liggen Belgische bedrijfsleiders van wakker?

De Belgische bedrijven maken zich opvallend weinig zorgen over de handelsspanningen, de brexit of de aanslepende regeringsvorming. Ze vragen wel dat de overheden hen ondersteunen in hun inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken.

JAN JAMBON "Blijkbaar laten Vlaamse bedrijven zich niet afschrikken door onheilsberichten." © ID

90 procent van de Belgische bedrijfsleiders zegt dat bedrijven moeten optreden tegen de klimaatverandering. Bijna evenveel vindt dat bedrijven nu hun strategische beslissingen en opties moeten nemen "rekening houdend met klimaatrisico's". De vierde exportbarometer, opgesteld door de kredietverzekeraar Credendo en Trends, toont duidelijk aan dat er geen plaats is voor klimaatscepticisme in de economische wereld. "Ik ben blij te zien dat onze bedrijven actie willen ondernmen", zegt Bénédicte Wilders, International Strategy Advisor bij Hub Brussels, het gewestelijke exportagentschap.

